فيديو: هيفاء وهبي غاضبة في المكسيك... شاهدوا ما حصل معها على المسرح

أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلاً في مدينة "كنكون" في المكسيك للجاليات العربية المقيمة هناك، وتكلّل الحفل بالنجاح، إلا أنّ هيفاء لم تكن مرتاحة على المسرح، بسبب أعطال تقنيّة حالت دون سماعها صوتها خلال الغناء، وقد حاولت التواصل مع التقنيين وفشلت، لتبدأ بإشارات بيدها لإصلاح الخلل، قبل أن يظهر عليها الغضب جلياً على المسرح. إطلالة هيفاء وهبي في حفلها في المكسيك ورغم الأخطاء التقنية، أحيت حفلاً ناجحاً، نال استحسان الحاضرين، الذين أشادوا بأناقتها حيث ارتدت فستاناً بألوان ربيعية من تشكيلة المصمم العالمي نيكولا جبران، وبدت فيه رشيقة وجميلة، وقد تخلّت عن شعرها الأشقر الذي ظهرت فيه في الأشهر الماضية خلال تصويرها فيلم "أشباح أوروبا"، لتعود إلى اللون الكستنائي. إطلالة هيفاء وهبي في حفلها في المكسيك Advertisements وعادت هيفاء إلى بيروت، وحرصت على استخدام القناع الواقي في المطار خوفاً من فيروس الكورونا، ومن المقرر أن تبدأ خلال أيام، تصوير مسلسل "أسود فاتح" الذي يجمعها بالفنان معتصم النهار والذي سيعرض في ماراثون دراما رمضان 2020. إطلالة هيفاء وهبي في حفلها في المكسيك

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