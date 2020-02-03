فيديو نادر نعيمة الصغير تفجر مفاجأة: "عملت كمطربة في بدايتي الفنية"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو نادراً من أرشيف التلفزيون المصري، استضافت فيه الإعلامية نجوى إبراهيم الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، والمطرب عماد عبد الحليم، وذلك في برنامجها «100%».

استعادت نعيمة في الفيديو ذكريات بدايتها كمطربة ومونولوجست، وقدمت لجمهورها أغنية ومونولوجست نال إعجابهم، وعندما صعد المطرب عماد عبد الحليم؛ شاركته الغناء ورقصت معه.

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الكثير من الجمهور يعرف نعيمة الصغير الممثلة، لكن الحقيقة هي أنها بدأت مشوارها الفني من بوابة الغناء، حيث قدمت أغنية «طب وأنا مالي» في فيلم «اليتيمتين» الذي تم عرضه عام 1948، لكنها تعرضت لمؤامرة من إحدى زميلاتها، التي كانت تغير من صوتها الجميل، فقررت أن تضع لها مادة سامة في المشروب الخاص بها، لكن القدر أنقذ حياة نعيمة من الموت، إلا أن المادة السامة أثرت على أحبالها الصوتية، وأصبح صوتها أجش.

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سميت نعيمة بلقب «الصغير» نسبة إلى زوجها المطرب الشعبي محمد الصغير، وقدمت في مشوارها عدداً من الأعمال الفنية التي برعت في تقديمها، خاصة أدوار الأم والحماة المتسلطة، ومن أشهر أفلامها «الشقة من حق الزوجة، العفاريت، مولد يا دنيا، الليلة الموعودة، مجانين على الطريق، هي والرجال، القاهرة 30، آنسات وسيدات، سونيا والمجنون، حب في الزنزانة، وغيرها».

لم تنسَ الصغير حبها وعشقها للغناء، وعاودت تقديمه في أيامها الأخيرة، وبدأت في تقدم أغانٍ بسيطة لبعض المنتجات التي يتم الإعلان عنها في التلفزيون، إلى أن فارقت الحياة عام 1991 عن عمر يناهز 60 عاماً.



شاهدي الفيديو :