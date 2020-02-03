الفنان لطفي لبيب يكشف حقيقة إصابته بالشلل

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أقيم ضمن برنامج «نجم وندوة»، الذي تنظمه اللجنة الفنية بوزارة الثقافة، ندوة وتكريم للفنان المحبوب لطفي لبيب، وذلك بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم. بدأت الندوة بالسلام الجمهوري المصري، ثم فيلم تسجيلي بصوت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حياة ومشوار وأعمال الفنان لطفي لبيب.
حضر الندوة مجموعة من الإعلاميين والقنوات الفضائية، وأيضاً كل من الفنان شريف خير الله، وماضي توفيق الدقن، والفنان عهدي صادق، وأيضاً من النقاد ومحبي الفنان لطفي لبيب. أدار الندوة الناقد أمير أباظة، كما قدمت جمعية أبناء قدامى الفنانين، منهم ميريت عمر الحريري، وماضي توفيق الدقن، وسمية عبد المنعم إبراهيم، درع الجمعية؛ تقديراً للفنان لطفي لبيب، وعبّر الفنان عن سعادته بهذا اليوم لشعوره الطيب بحب واحترام الذين حضروا لمتابعة تكريم الفنان لطفي لبيب.
وظهر الفنان لطفي لبيب خلال الحفل بكامل لياقته وبصحة جيدة، نافياً بذلك ما تردد في الفترة الأخيرة حول إصابته بالشلل، وجلوسه على كرسي متحرك، وهي الشائعة التي انتشرت مؤخراً، ونفاها لطفي لبيب؛ بظهوره مع أصدقائه وهو يداعبهم ويمازحهم بطريقته الساخرة المعتادة.
يذكر أن لطفي لبيب شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون، وحقق خلالها نجاحاً كبيراً، منها أفلام «إتش دبور»، «جواز بقرار جمهوري»، «كده رضا»، وغيرها.
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