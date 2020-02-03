«المنصة».. مسلسل إماراتي ينافس أعمال هوليوود.. فهل ينجح في الوصول للعالمية؟

ينطلق مشروع مسلسل «المنصة» من فكرة وتساؤل جوهري: كيف يمكن لمعلومة أن تغير مسار حياة أو مجتمع حين تخرج في الوقت المناسب؟ وقد بدأ بالفعل تصوير المسلسل من خلال شركة فيلم جيت، بالتعاون مع شركة الكلمة بأبوظبي، إذ يقوم فريق الكتابة والأكاديميين الباحثين، وفريق الإخراج والإنتاج؛ على تحويل تلك الفكرة إلى دراما بمستوى عالمي.

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بداية مع بلورة الفكرة وبناء النص وشخصياته وأحداثه، التي يصيغها «هوزان عكو»، أحد كتاب الدراما المعاصرين، لتكون المنصة المشروع التالي له، بعد نجاح تجربته في مسلسل «الهيبة». ويدير العملية الفنية فريق من المخرجين، وهم: مجدي السميري، منصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريغو كيشنر.

قامت الشركة المنتجة ببناء وتجهيز أستوديوهات تصوير خاصة بمقاييس هوليوود العالمية، التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت. حيث يقوم على العمليات الفنية بعض من أهم المختبرات والأستوديوهات بين هوليوود وبريطانيا والهند، ومنها مختبر «فوتو كم» الأمريكي العريق، بينما تقوم شركة «بيغ فيلم برودكشن»، ومقرها لندن بتنفيذ المؤثرات البصرية، بينما تقوم أستوديوهات «رهمان» الفائزة بجائزة الأوسكار عن فيلم: Slumdog millionaire بتنفيذ موسيقى المسلسل.

ويحمل مسلسل «المنصة» في قصته دراما اجتماعية تشويقية، تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا، التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً، وبمشاركة نجوم الصف الأول من الإمارات والوطن العربي وأمريكا، وهم الممثلون: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، أحمد الجسمي، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، خالد القيش، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، ياسر النيادي، سعود الكعبي، يوسف الكعبي، لين غرة، خالد السيد، رهام قصار، يارا قاسم، شادي الصفدي، جيني إسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد، وناظم الزرلي، وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والممثل الأمريكي دان كين، المعروف بلعبه دور «سوبرمان» في السلسلة الأمريكية المشهورة.

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