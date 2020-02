تعرف على القائمة الكاملة لجوائز حفل «بافتا»

انتهى حفل الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون «بافتا»، في دورته الـ73 لعام 2020، المقام في العاصمة البريطانية لندن، مساء يوم الأحد، وتم توزيع جميع جوائزه على الفائزين.

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الحفل لعام 2020: ذهبت جائزة أفضل فيلم بريطاني لـ«1917»، وأفضل تجربة لمخرج أو منتج لـ«Bait» وأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية لـ«Parasite».

أما أفضل فيلم وثائقي فهو «For Sama»، وأفضل فيلم رسوم متحركة «Klaus»، وأفضل مخرج هو سام مينديز عن فيلم «1917»، وأفضل سيناريو أصلي «Parasite».

وعن أفضل سيناريو مقتبس فهو «jojo Rabbit»، وأفضل ممثلة «رينيه زيلويجر» عن فيلم «Judy»، وأفضل ممثل «خواكين فينيكس» عن فيلم «Joker»، وأفضل ممثلة مساعدة «لورا ديرن» عن فيلم «Marriage story»، وأفضل ممثل مساعد «براد بيت» عن فيلم «Once Upon A Time In Hollywood».

Advertisements

أما أفضل موسيقى تصويرية فكانت لفيلم «Joker»، وأفضل فريق تمثيل لفيلم «Joker»، أفضل تصوير سينمائي فيلم «1917»، وكذلك أفضل تصميم إنتاج.

وأفضل مونتاج فذهبت لفيلم «Ford v Ferrari»، وأفضل تصميم أزياء لفيلم «Little Women»، وأفضل شعر ومكياج فكانت لفيلم «Bombshell».

وأفضل صوت كانت لفيلم «1917»، وأفضل تأثيرات بصرية لنفس الفيلم أيضاً.

أما أفضل فيلم رسوم متحركة قصير فكانت لفيلم «Grandad Was A Romantic»، وأفضل فيلم بريطاني قصير

(LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIrL وذهبت جائزة أفضل فنان صاعد لمايكل وارد.