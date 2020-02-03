نادية لطفي تدخل في غيبوبة بعد تدهور صحتها

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، خلال الساعات الماضية، حيث فقدت الوعي، ودخلت في غيبوبة، وتتواجد حالياً في غرفة العناية المركزة، ويتابع الأطباء حالتها الصحية بشكل يومي.

كانت قد تحسنت الحالة الصحية لنادية لطفي خلال الأيام الماضية، وتم نقلها لغرفة عادية، لكن تدهورت حالتها من جديد، وتم نقلها للعناية المركزة.

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يشار إلى نادية لطفي كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفى، حيث أصيبت بحالة من الإعياء؛ بسبب نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

ظهرت نادية لطفي قبل أيام من دخولها المستشفى في فيديو، نعت من خلاله صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي، وأعربت عن حزنها وصدمتها بعد وفاة زميلتها، التي كانت تتمتع بروح جميلة وطيبة.

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واجهت نادية لطفي شائعة الموت عدة مرات، خلال الفترة الماضية، إلا أن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أعلن استقرار حالتها، وأشار إلى أنها تمكث في المستشفى بشكل دائم، حتى تتحسن صحتها.

الجدير بالذكر أن نادية لطفي قدمت خلال مشوارها الفني عدداً من الأعمال المميزة، أبرزها: «للرجال فقط، مذكرات تلميذة، الخطايا، بين القصرين، حب ومرح ودموع، الباحثة عن الحب، لا تطفئ الشمس، أيام الحب، مذكرات تلميذة، حياة عازب، السبع بنات، وغيرها».

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