حضرت دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون حفل جوائز السينما البريطانية الـ 73 #BAFTA2020، التي تقام في قاعة ألبرت الملكية في لندن.

وقد أعادت الدوقة وارتدت فستان ألكساندر ماكوين الذي ارتدته لأول مرة في ماليزيا عام 2012، في إشارة ضمنية إلى دعم تركيز المنظمين على الأزياء المستدامة. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون ترتتدي فستانًا في الـBAFTA ارتدته سابقًا منذ 8 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.