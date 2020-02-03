محامي زينة: احمد عز يتواصل مع توأمه

كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، أن زينة لم تمنع ابنيها من التواصل مع والدهما الفنان أحمد عز، وأكد أنه يتواصل مع طفليه بشكل مستمر منذ فترة طويلة.

وتابع أن محاولات الصلح بين الطرفين لم يتم طرحها، وتتمثل الخلافات بين زينة وعز حول دفع عز للمصروفات المدرسية الخاصة بدراسة التوأم، وكذلك زيادة نسبة النفقة إلى مبلغ يتناسب مع حياة أفضل للتوأم.

اقرئي ايضا : يحيى الفخراني يعود للسينما على يد وحيد حامد بعد غياب 22 عاماً



يشار إلى أن زينة كانت ظهرت مؤخراً في أحد البرامج التلفزيونية، خلال الفترة الماضية، وتحدثت عن علاقتها بأحمد عز. وعن موقفها القانوني بعد هذا اللقاء؛ أكد محاميها أن هذا اللقاء لا ضرر منه، فهي لم تتحدث بالضرر عنه، ولكنها وصفت علاقتهما وعلاقته بالتوأم التي تتضمن رؤيته لهما، وتواصله معهما تليفونياً.

الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة قد حكمت بدفع عز مبلغ 30 ألف جنية إسترليني، مصاريف دراسية لابنيه زين وعز الدين، خاصة أن مدرسة الابنين مدرسة أجنبية، ولا تقبل المصروفات إلا بعملات أجنبية، وكانت المحكمة قد أصدرت هذا القرار وفقاً لما تم تقديمه له حول ثروة وممتلكات أحمد عز.

Advertisements

وبعد هذا القرار، أقام عز دعوة قضائية جديدة؛ يطالب فيه بنقل ولديه إلى مدرسة أخرى، بمصروفات أقل، ومن المقرر النظر فيها يوم 9 فبراير المقبل.

اقرئي ايضا : صورة رومانسية لاسما شريف منير وزوجها محمود حجازي تشعل السوشيال ميديا