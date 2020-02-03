أحدث صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني هل تكشف حقيقة زواجهما؟



انتشرتوصورة للفنان عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني لمح الكثيرون إلا أنها من احتفال خاص اقامه عمرو لبعض اصدقائه، لتقديم دينا إليهم كزوجة للمرة الاولى، بعد ان ظل الغموض يحيط بعلاقتهما.





عمرو دياب ودينا الشربيني

مصادر صحفية نفت الهبر، واكدت ان الصورة التقطت في حفل زفاف أقيم قبل ايام في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وحضرت مع عمرو دياب ودينا الشربيني النجمة يسرا، وقام دياب بتقديم أغنية "يتعلموا" لهما بطريقة لافتة وظل يرقص معهن متجاهلا العروسين، كما قدم أغنية "عم الطبيب كاملة".

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يذكر أن عمرو يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في جدة سماء الغربية، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وذلك يوم 7 فبراير الجاري، وهو الحفل الأخير قبل الصدور الرسمي لألبومه الجديد "سهران" ومن المؤكد أن يقدم عمرو أغنيتي "عم الطبيب" بشكلها النهائي، وأغنية "هيعيش يفتكرني"، ولكن لم يعرف بعد هل سيقدم بقية أغنيات الألبوم حصريا للجمهور السعودي، أم يترك بعض الأغنيات مفاجأة لحين صدور الألبوم رسميا يوم 12 فبراير الجاري.

عمرو دياب، أعلن أن 80 بالمئة من تذاكر حفل جدة بيعت في 24 ساعة فقط.