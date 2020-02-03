صورة رومانسية لاسما شريف منير وزوجها محمود حجازي تشعل السوشيال ميديا

شارك الفنان محمود حجازي جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستقرام» بصورة رومانسية جديدة جمعته بزوجته أسما شريف منير.

ظهر حجازي وزوجته في الصور في وضع رومانسي وهما يقفان على كوبري ستانلي بالإسكندرية، ونالت الصورة إعجاب متابعيهما، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

الجدير بالذكر أن أسما شريف منير طرحت خلال الأيام الماضية كتابها الأول الذي يحمل عنوان «طلقني»، تم طرحه في معرض الكتاب، وتم إعلان سعر النسخة الواحدة 70 جنيهاً.

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وكانت قد شاركت والدها الفنان شريف منير، خلال الفترة الماضية، تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج «أنا وبنتي»، وناقشا خلال البرنامج العديد من الموضوعات الاجتماعية، والفروق بين الأجيال، وتم استضافة عدد من النجوم لمناقشة هذه المواقف.

يشار إلى أن محمود حجازي ينشغل خلال الأيام الحالية بتصوير مسلسله الجديد «لما كنا صغيرين»؛ استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة كل من ريهام حجاج، خالد النبوي، كريم قاسم، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، نبيل قاسم، نبيل عيسى، وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

كان حجازي قد شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل «زلزال»، وشاركه البطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، ومنى عبد الغني، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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