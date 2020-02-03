مذيعة سورية نسخة طبق الأصل من هيفاء وهبي.... احكمو بأنفسكم

إعلامية سورية تثير الجدل بعد تقليدها لهيفاء وهبي.

أثارت صورة المذيعة رولا منصور، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بملامح تشابهت فيها مع الفنانة هيفاء وهبي، بل وظهرت وكأنهما شقيقتان توأم، مما جعل البعض يظن أنها قامت بإجراء عمليات تجميل حتى تظهر بهذا الشبه.

واجهت المذيعة السورية العديد من الانتقادات بسبب هذا الشبه، فهي لم تكتف بالشبة في الملامح، بل اعتمدت على ارتداء نفس استايل ملابسها، ومكياجها وشعرها، وكانت قد أعربت رولا عن سعادتها بهذا الشبه خاصة وأنها من محبيها.

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يشار إلى أن هيفاء وهبي تستعد خلال الفترة الحالية لإحياء حفل غنائي يوم 14 فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع عيد الحب، ومن المقرر إحياء الحفل في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، وسوف يشاركها هذا الحفل عدد من نجوم الغناء والطرب.

الجدير بالذكر أن فيلم أشباح أوروبا، الذي قامت هيفاء ببطولته، كان من المقرر أن يتم عرضه في بداية يناير الجاري، لكن الشركة المنتجة لم تنته من أعمال المونتاج، وحالياً يتم دراسة إمكانية عرضه في فبراير المقبل، أو تأجيله لموسم عيد الفطر السينمائي.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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