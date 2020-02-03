محامية أحمد الفيشاوي : ” الدعاوي القضائية هدفها الابتزاز .. وفاروق الفيشاوي مات مديونا “

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 02:53 مساءً - خرجت ” سناء لحظي ” محامية الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” بتصريحات صحفية حول الدعاوي القضائية المرفوعة ضد موكلها من جانب إبنته ” لينا الفيشاوي ” ووالدتها ” هند الحناوي ” .

فقالت أن أحمد الفيشاوي ووالده تعرضوا للخداع من جانب هند الحناوي عند أخذها للينا والسفر إلى الخارج بحجة تلقي التعليم وإنهم سيزوروا القاهرة في العطلات .. ولكن هذا لم يحدث وهو ما دفع جدتها الفنانة سمية الألفي لرفع قضية بضم الصغيرة .

وأشارت سناء لحظي إلى أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مات مديونا ولم يترك لأولاده أية أموال حيث أنفق ما يملكه على مصاريف علاجه من مرض السرطان ولم يكن يعالج على نفقة الدولة مثلما أشيع .

وأضافت بأن الدعاوي القضائية قد رفعت بعد الوفاة ظنا منهم في وجود إرث كبيرا .. ونفت ما تردد حول أن أحمد الفيشاوي يخفي ممتلكاته مشيرة إلى إنه ليس لديه أملاكا وأموالا طائلة كما يدعي البعض ولكن الدعاوى القضائية ضده هدفها ابتزاز أمواله .

كما تحدثت محامية الفيشاوي عن أن المدرسة التي ترتادها لينا مخالفة للتعاليم الاسلامية ومع العادات والتقاليد المصرية وهو ما يرفضه والدها .