شاهدوا.. زوج ميريام فارس يقبلها بظهور نادر

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 02:53 مساءً - نشرت صفحة المعجبين الخاصة بالفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ فيديو قصير لها برفقة زوجها السيد داني متري وهو يقبلها على خدها.

هذا الفيديو حصد العديد من الاعجابات خصوصا ان زوج ميريام نادرا ما يظهر في الصور والفيديوهات حتى ان هناك بعض الاشخاص سبق ان روّجوا لخبر طلاقها بسبب قلة ظهوره الى جانبها.

ويبدو ان السيد داني يحب ان يحافظ على خصوصيته بعيدا عن شهرة زوجته الكبيرة وهذا خياره هو في التخفي معتبرا ان ذلك لا يؤثر أبداً على عمل ميريام وجماهريتها الكبيرة