رامي جمال يكشف عن صورة غلاف ألبومه الجديد “أنا لوحدي”

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري رامي جمال لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القريبة المقبلة بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.
وضمن إطار الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم، كشفت “نجوم ريكوردز” عن صورة غلاف الألبوم الذي يحمل اسم “أنا لوحدي” من خلال صفحات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان “جمال” قد كشف مؤخراً عن بعض تفاصيل الألبوم، حيث قال أن الأغاني الجديدة ستحمل خليطاً من المشاعر، مؤكداً أنه يعتبر هذا الألبوم، أهم خطوة في مشواره الفني: “الالبوم الالبوم من وجهه نظري اهم خطوه في المشوار الصغير ده وعد هتدخلو خلاط مشاعر اللهم بلغت يارب”.
ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي يتعاون فيها رامي جمال مع عدد من الشعراء ومنهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.
وكان آخر ألبوم غنائي طرحه رامى جمال، بعنوان “ليالينا”، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: “بحاول أنساكى” و”راح لحاله” و”مفيش منها” و”هخونك” و”النظرة الأولى” وغيرها.
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