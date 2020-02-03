أشرف زكي: الممثلون والكتابة والإخراج سر نجاح "الأخ الكبير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح صناع مسلسل "الأخ الكبير" في تقديم عمل درامي يلفت الأنظار رغم عرضه في موسم بعيد عن ماراثون شهر رمضان الدرامي، إذ يتابع الجمهور العربي المسلسل الذي بدأ عرضه 4 يناير الماضي على قناة "سي بي سي" بشغف شديد.



وعن أسباب نجاح المسلسل تحدث الدكتور أشرف زكي، أبرز نجوم العمل، قائلا: "دائما يكون الورق هو مصدر الإلهام والنجاح، ونجح الكاتب المتميز أحمد عبدالفتاح في كتابة الحدوتة بشكل يجمع بين الإثارة والتشويق، واستطاع أيضا أن يرسم كل شخصيات العمل بدقة شديدة، فهو كاتب موهوب ولديه قدرة على طرح قضايا تمس الناس وتحرك مشاعرهم".

وأضاف: "إلى جانب الكتابة يوجد مخرج لديه خيال خاص ونجوم من العيار الثقيل مثل محمد رجب وآيتن عامر ودينا فؤاد لديهم موهبة حقيقية، كما أن الشركة المنتجة لم تبخل على المسلسل ووفرت كل الإمكانيات اللازمة".

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وعن دوره في العمل قال أشرف زكي: "أجسد في المسلسل شخصية رجل أعمال يتم اختطاف ابنته الوحيدة (فريدة) ويتم اتهام محمد رجب بخطفها وقتلها".



يذكر أن أحداث مسلسل "الأخ الكبير" تدور قصته حول "حربي" الشاب الفقير الذي يعيش في منطقة بولاق أبوالعلا الشعبية في القاهرة، ويحاول مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، ويشارك في بطولته بجانب محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.