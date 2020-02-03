تسجيلات أمبر هيرد تنصف طليقها جوني ديب

تصدر اسم النجم العالمي "جوني ديب" مؤشرات البحث طوال الساعات الماضية، بسبب تسجيل صوتي لزوجته السابقة الممثلة "أمبر هيرد" نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تعترف خلاله بالاعتداء بالضرب على جوني ديب عام 2015، وإصابته في جسده بعد قذفه بالأواني والمزهريات.



وجاء في التسجيل الصوتي: "اللعنة يا ديب، كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية هو يهرول كالأطفال".

وربطت الصحيفة بين اعترافات أمبر هيرد وواقعة دخول جوني ديب مستشفي بأستراليا عقب زواجه بشهر واحد، الأمر الذى جعل الجماهير تتعاطف مع ديب وتسانده في موقفه.

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وكان نجم هوليوود جوني ديب نفى العام الماضي الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة أمبر هيرد، واتهمها بأنها أساءت معاملته خلال زواجهما وأكد في وثائق قدمها للمحكمة في قضية التشهير التي رفعها ضد مطلقته مطالبا بتعويض 50 مليون دولار، أن هيرد كانت تمارس الخداع و"تلون وجهها بما يوحي بوجود كدمات".

ورد إليها الاتهامات، قائلا: "كانت هي الجاني، وكنت أنا الضحية. فأثناء تناولها عقاقير طبية مصرح بها ومزجها مع عقاقير غير مصرح بها والكحول، ارتكبت هيرد أعمالا لا حصر لها من عنف منزلي ضدي، غالبا بحضور شهود وتسببت لي في ضرر جسدي خطير".

يذكر أن جوني ديب ممثل ومنتج أمريكي ولد في 9 ينويو 1963 ويعشق أداء الأدوار الغريبة، ومن أبرز أفلامه "الطفل الباكي، قراصنة الكاريبي، السائح".