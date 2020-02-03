بعد انفصالهما، ايرينا شايك وبرادلي كوبر يتجاهلان بعضهما في حفل البافتا

حضرت العارضة الروسية ايرينا شايك وحبيبها السابق النجم الهوليوودي برادلي كوبر سهرة ما بعد حفل توزيع جوائز البافتا.

ورصدت الكاميرات وصول “شايك” ثم وصول “كوبر” كل واحد بمفرده الى الحفلة وذلك بعد انفصالهما رسمياً في حزيران/يونيو 2018 بعد علاقة حب دامت أربع سنوات بينهما نتج عنها ابنة تدعى “ليا دي سين”.

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اللافت ان شايك وكوبر تجاهلا بعضهما ولم يجمعهما أي صورة مع بعضهما خلال السهرة.

وكانت “شايك” قد تحدثت للمرة الأولى حول انفصالها عن “كوبر” حيث أكدت في حوار مع مجلة British Vogue، أن شخصيتها القوية هي السبب الرئيسي في الانفصال. وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك، لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال. وقالت “في حال خرج شخصاً ما من حياتي فلا يمكن أن يعود مرة أخرى”.

نذكر ان ايرينا بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاولى في عام 2017.