الكشف عن هوية حبيب "ليدي غاغا" الجديد.. من هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوية صديق المغنية العالمية، ليدي غاغا، بعد أكثر من شهر من ظهورهما سويا في رأس السنة الجديدة.

وقالت الصحيفة إن حبيب غاغا الجديد هو رجل الأعمال والمستثمر مايكل بولانسكي، وهو خريج في جامعة هارفارد وهو أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة باركر، المنظمة الجامعة لمبادرات باركر الخيرية والأعمال التجارية، بما في ذلك معهد العلاج المناعي للسرطان.

وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يكون الاثنان قد تعرفا إلى بعضهما من خلال الأحداث التي استضافها باركر في قصره بلوس أنجلوس بما في ذلك مؤسسته، فضلا عن لقائهما مرة أخرى في حفل عيد ميلاد شين باركر، مؤسس "فيسبوك" في ديسمبر الماضي.

كان قد تم رصد غاغا ومايكل للمرة الأولى معا في لاس فيغاس خلال رأس السنة الميلادية، ثم تم تصويرهما وهما يقبلان بعضهما في شرفة قصرها المستأجر في ميامي في الأيام التي سبقت حفلها الموسيقي الذي أقيم قبل سوبر بول 2020 يوم السبت.

وقال أحد المصادر: "مايكل هو رجل ذكي حقا، رجل خطير للغاية، وقابلته غاغا من خلال الأحداث التي استضافها شون باركر في منزله، كما أقام شون حفلا بمناسبة عيد ميلاده في لوس أنجلوس في ديسمبر وكان كل من غاغا ومايكل هناك".

كان بولانسكي حاضرا أيضا في عرض سوبربول، وشوهد وهو يحضر عرض غاغا من شرفة VIP، وكان يتحدث مع والدة غاغا سينثيا جيرمانوتا.

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تأتي علاقة غاغا ومايكل بعد ما يقرب من عام من فسخ خطبتها من وكيل المواهب، كريستيان كارينو، 51 عاما؛ إذ تواعدا في عام 2017 وتمت خطبتهما في أكتوبر 2018.

يُذكر أن بولانسكي يشير إلى نفسه على الإنترنت بأنه قبْل عمله كرئيس تنفيذي لمجموعة باركر، كان مدير صندوق المؤسسين الذي كان يعمل مباشرة مع شون باركر وبيتر تيل، وكان مستثمرا سابقا في مجموعة راي دالجو في بريدج ووتر.

وعن دوره في The Parker Group، فهو يدير المصالح التجارية والاستثمارية والسياسية والخيرية لرجل الأعمال.

ومنذ عام 2008، عمل مايكل بشكل وثيق مع باركر لبناء مجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا الخاصة عبر الإنترنت وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي عام 2013، شارك في تأسيس مجموعة الابتكار الاقتصادي (EIG) ، وهي منظمة سياسية عامة.

في عام 2015 ، شارك في تأسيس "باركر فاونديشن" وساعد على إطلاقها، وهي مؤسسة خيرية بقيمة 600 مليون دولار مخصصة للسعي الجاد إلى التغيير النظامي الواسع النطاق في علوم الحياة والصحة العامة العالمية والمشاركة المدنية.

وشارك في تأسيس معهد باركر للعلاج المناعي للسرطان، وهو تعاون رائد بين أبرز علماء المناعة ومراكز السرطان في البلاد، أمثال: مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، جامعة ستانفورد، جامعة كاليفورنيا، جامعة لوس أنجلوس، جامعة كاليفورنيا، وجامعة سان فرانسيسكو، وجامعة ولاية بنسلفانيا، ومركز أندرسون للسرطان بجامعة تكساس.