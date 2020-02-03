زوجة خالد سليم :صدمني بهذا التصرف... وهكذا كان يوم زفافنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لطالما تميز الفنان خالد سليم برومانسيته المعهودة سواء من خلال اختيار أعماله الفنية أو الأدوار التي يجسدها.

لكن من اللافت أن هذه الرومانسية انعكست ايجابا على علاقته بزوجته "خيرية" التي ارتبط بها منذ ما يقارب التسع سنوات.

وعاش سليم وزوجته أشهر قصص الحب فى الوسط الفني؛ فخالد يعرف بحبه الشديد لخيرية وعشقه لها، إذ يفتخر بوقوفها الدائم الى جانبه في أصعب المراحل التي يمر بها في حياته.

من جهتها لا تنفك خيرية عن إظهار اهتمامها وخوفها على زوجها، فقد حرصت على التواجد معه في لبنان لتصوير عمله الجديد "اللي فات مات" ما يفوق الـ 16 ساعة في مكان تصوير العمل ومتابعة أدق تفاصيل السكرييت الخاص بجديده ومراقبة آلية العمل حرصا منها على تألق زوجها.

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وأكدت خيرية خلال حديثها لـ "فوشيا" أنها تفتخر بكونها زوجة خالد سليم، مؤكدة تفهمها لنجومية زوجها وكيفية تصرف المعجبات، لافتة أنها لم تفكر يوما في وضع "فيتو" على أسماء النجمات اللاتي يقف إلى جانبهن.

تجدر الاشارة، إلى أن الفنان خالد سليم قد تحدث في وقت سابق حول لقائه بزوجته خيرية للمرة الأولى، وكيف استفزته بمعاملتها الباردة؛ إذ أشار إلى أنه التقى بها للمرة الأولى من خلال صديقه الفنان إيهاب توفيق الذي كان يجلس وزوجته معها، ولم يكن به إلّا الاقتراب وإلقاء التحية، وفوجىء من خيرية ترد عليه السلام ببرود وقلة اهتمام، الأمر الذي استفزه كثيرا ودفعه لسؤال إيهاب توفيق عنها.

واستطرد خالد سليم أن اللقاء قد تجدد بينهما في عيد ميلاد صديقة مشتركة، واعتذرت منه عن تصرفها مؤكدة أنها لا تعرفه بشكل شخصي لكي تسلم عليه بحميمية، ومنذ ذلك اليوم تطورت علاقتهما تدريجيا وصولا للنهاية السعيدة والارتباط وتأسيس عائلة.

وعقد حفل زفاف خيرية هشام على الفنان خالد سليم في أكتوبر 2011، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين أبرزهم: دنيا وإيمي سمير غانم، وفيفي عبده ومفيد فوزي، ورامى جمال، وجنات، كما أحيا النجم عمرو دياب الحفل، عقب شهر واحد من عقد قرانهما.