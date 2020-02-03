توبا بويوكستين تضع نجمات تركيا خلفها مجددا.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانة التركية توبا بويوكستين لتتربع على قائمة تصنيف IMDB الشهير بين نجمات بلدها، وهي أكبر قاعدة للبيانات للأفلام والنجوم في العالم، بسبب مسلسلها الجديد "صعود الإمبراطوريات العثمانية" الذي يُعرض عبر شاشة المنصة الإلكترونية نتفليكس.

وبدأ عرض أولى حلقات المسلسل قبل أيام، تشارك فيه الفنانة توبا بويوكستين بدور ماراهاتون، فحظيت بنجاح سريع ولافت واحتلت المركز 623 من أصل 11 مليون عالمياً في قائمة IMDB، كما حصلت على المركز الثاني بين نجوم تركيا في القائمة خلال الأسبوع الماضي لتتفوّق على نجمات تركيا.

وتصدر مسلسل "صعود الإمبراطوريات العثمانية" ترند في نتفليكس بعد عرض حلقاته الأولى في دول السويد وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين وكوريا والبرازيل وسويسرا والنمسا والولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط أيضاً، أما في تركيا فقد استحوذ على المرتبة الأولى بترند نتفلكس.

هذا العمل الدرامي التاريخي الجديد يعد التجربة الأولى لنجمة سنوات الضياع توبا بويوكستين، كونها لم تشارك سابقًا في المسلسلات التاريخية، وتشارك فيه كضيفة شرف ضمن أحداث العمل وليس في بطولته كما تناقلته صحف تركية، بل تبين الأمر أن الفنانة من بطولته كان كنوع من الترويج والدعاية للمسلسل لاستقطاب الجمهور.

وفي سياق آخر؛ تتحضر توبا لتصوير مسلسلها التركي الجديد المأخوذ من الرواية الأكثر مبيعاً "امرأة النافذة"، حيث تجسّد شخصية امرأة تزوجت رغماً عنها من رجل يكبرها سنّاً، ما يدفعها إلى خيانته بعد سنوات من الزواج وتقع في حب رجل آخر.

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والمسلسل هو الجزء الثاني من الرواية، حيث جسّدت ديميت أوزدمير بطولة الجزء الأول منها في مسلسلها الحالي "قدرك هو المنزل الذي وُلدت فيه".

يذكر أن الفنانة عاشت لحظات مخيفة قبل أيام قليلة بعدما اعترضها بائعان متجولان حاولا الحصول على أموال منها، عند خروجها من الحفل الذي أقيم بمناسبة إطلاق مسلسلها الجديد عبر منصة "نتفليكس".

وفي التفاصيل، فإن توبا ولدى خروجها من متحف بيرا الذي كانت تتواجد فيه لحضور حفل منصة "نتفليكس" الذي شهد إطلاق مسلسلها الجديد "صعود الإمبراطورية العثمانية"، اعترض طريقها بائعان متجولان طلبا منها المال ولكنها رفضت، مما جعلهما يحاولان التهجم على سيارتها ومحاولة الدخول إليها، مما أخافها قبل أن تطلب من سائقها أن يتحرك بعيدا عنهم ويمسك بهما رجال الأمن الذين يرافقونها.