هل قلدت جينيفر لوبيز الفنانة أحلام؟ هكذا علقت الأخيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر معجبو الفنانة الإماراتية أحلام عبر موقع تويتر صورة للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز إلى جانب ملكتهم أحلام، حيث ظهرتا بنفس قماش الفستان مع اختلاف التصميم وكتبوا معلقين: "جينيفر متى توقف تقلد الكوين احلام؟؟؟".

من جانبها، تفاعلت أحلام مع التغريدة التي أعادت نشرها وكتبت ممازحة: "مدري والله تعبت الكل يقلد خلاااص احبهاااا #JLo".

وظهرت لوبيز في الصورة بفستان قصير مكشوف من ناحية الصدر، فيما ظهرت أحلام بفستان من نفس القماش واللون، إلا أن التصميم جاء مختلفًا تمامًا، حيث بدا فستانها طويلاً، وكان التشابه فقط في اللون والقماش والحزام بمنتصف الفستانين.

وتفاعل الجمهور بطريقة فكاهية مع الاختلاف بالتصميم، مشرين إلى أن جنيفر قد اختارت إطلالة أكثر جرأة ناسبت شخصيتها وستايلها المثير، بالمقابل اختارت أحلام فستان محتشم ناسب أسلوبها الكلاسيكي، مؤكدين أن الموديل الذي ظهرت فيه الفنانة الإماراتية أجمل، وأنها بدت أكثر أناقة.

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ورأى البعض أن أحلام في الفترة الأخيرة، أصبحت تعتمد إطلالات أجمل وأكثر أناقة من الماضي، مؤكدين أن رشاقتها والتي ظهرت فيها مؤخرًا بعد اتباعها لرجيم صارم وأسلوب حياة جديد، ساعدتها على الظهور الأنيق في أكثر من مناسبة.

وكانت جنيفر لوبيز قد ظهرت بهذا الفستان أمس بعد حفل السوبر بول الضخم الذي غنت فيه إلى جانب شاكيرا، وتبين أن هذا الفستان من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد، وهو أحد أبرز المصممين المفضلين لدى أحلام.

فليس غريبًا أن تكون أحلام وجنيفر قد اختارتا نفس النقشة والقماش من مجموعة مراد، لكن باعتماد التصميم الذي يناسب جسم وأسلوب كل واحدة منهما.

يذكر أن تغيّر شكل أحلام بدا واضحًا للغاية في برنامج المواهب ذا فويس، الذي شاركت في لجنة تحكيمه مؤخرًا إلى جانب كل من راغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد، إذْ لفتت الأنظار إليها بأناقتها واختياراتها الجرئية خلال حلقات البرنامج، حيث تمكنت من تصدر الصفحات والمواقع بأزياتها وإكسسواراتها التي جعلتها تبدو أصغر عمرًا وأكثر حيوية.