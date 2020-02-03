قصي خولي : أغيّر حفاضات ابني.. واختار تيم حسن لبطولة خمسة ونص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري ضيفًا على أولى حلقات برنامج "غدًا اجمل" الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، على قناة "ام بي سي"، إذ تقوم فكرة البرنامج على عدد من الفقرات، واستضافة نجم في كل حلقة.

وخلال الحلقة تحدث خولي عن ابنه "العميد" لأول مرة وكشف أن عمره أًصبح الآن عامًا ونصف، وأنه يُشارك في رعايته من تغيير الحفاضات له وحمامه وكل هذه الأمور، وأضاف بانه منذ كان صغيرًا كانوا ينادونه بـ "أبو العميد" تيمنًا باسم والده، ولهذا السبب اختار هذا الاسم لابنه.

وتحدث خولي عن الفنان جمال سليمان الذي كان أستاذه في فترة المعهد، وقام بتقليده، خاصة أن خولي كان كثير الضحك ولا يستطيع إيقاف نفسه عن هذا الأمر مما كان يُقحمه بالعديد من المشاكل في الفصل.

وقال خولي إن هوليوود أصبحت قريبة منه، وأنه تلقى عددا من العروض الصغيرة، مضشيرا إلى أنه سيشارك بالتأكيد في إحدها، وفي حال كان أحد نجوم هوليوود من سيكون، في البداية اختار خولي براد بيت مُفضلًا إياه على جورج كلوني، ثم فضل ليوناردو دي كابريو على الأول، وفي النهاية اختار جوني ديب.

وعن اختياره شريكه للعمل معه في حال كان مخرجًا من بين سلافة معمار، نسرين طافش، سلافة فواخرجي، كنده علوش، قرر خولي اختيار معمار مؤكدًا أنها شريكته في النجاح، إذ سبق وحققا نجاحات كبيرة سويًا أبرزها في مسلسل "أرواح عالية".

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هذا وطلبت مهيرة عبدالعزيز من خولي اختيار واحد من النجوم "تيم حسن، باسل خياط، معتصم النهار، مكسيم خليل" للعب دوره في مسلسل خمسة ونص في حال كان مخرجًا، ليختار الفنان تيم حسن.

ويستعد الفنان السوري قصي خولي للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال 2020 إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نجيم والتي كان قد شاركها البطولة في الموسم الماضي من خلال مسلسل خمسة ونص، بالإضافة للفنان معتصم النهار.

وتلقى خولي على مسلسل "خمسة ونص" ردود فعل متضاربة فالبعض اعتبر أنه بالغ في أدائه شخصية غمار الغانم، فيما أشاد آخرون بدوره وطريقة تأديته له، إلا أن القسم الأكبر اعتبروا أن خولي نجح في الدراما السورية والأدوار السابقة أكثر.