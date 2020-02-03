محمد ورامي إمام يتعاونان سويا في فيلم جديد

كشف الممثل محمد إمام عن استعداده لبطولة فيلم جديد، قائلا في تصريحات لبرنامج Trending إنه بدأ التحضير لفيلم جديد من إخراج شقيقه رامي إمام ومن تأليف صلاح الجهيني.

يذكر أنه يُعرض لمحمد إمام حاليا في دور السينما فيلم "لص بغداد" ويشارك في بطولته أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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