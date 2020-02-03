مديرة أعمال نادية لطفي تكشف عن حالتها الصحيه

كشفت مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي "رضا" عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، حيث أكدت أنها متواجدة منذ فترة داخل غرفة العناية المركزة.

وأضافت مديرة أعمال الفنانة :"أن حالتها الصحية حرجة للغاية، مشيرة إلى أنها لا تريد الخوض في تفاصيلها مطالبة من الجميع الدعاء لها.

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