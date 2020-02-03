حفل غنائي لأحمد شيبة وسعد الصغير في العاشر من رمضان

نظمَّ نادي “بروسيا مصر” بالعاشر من رمضان، برئاسة اللواء ناصر قطامش، مساء أمس الجمعة، حفل غنائي كبير بمشاركة المطربية الشعبيين أحمد شيبة وسعد الصغير.

وشهد الحفل حضور الآلاف من أهالي المدينة وأعضاء النادي، وسط تفاعل كبير بين الحضور على أغاني النجمين، خاصة أغنية “آه لو لعبت يا زهر”، والتي غناها أحمد شيبة أكثر من مرة بناءً على طلب الجمهور والحضور.

وتولى العملية التنظيمية للحفل المحاسب عصام خميس، مدير العلاقات العامة، بحضور الكابتن غسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، واللواء محمود خميس، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عمر خميس، رجل الأعمال البارز بالمدينة.

الحفل شهد تواجد أمني مكثف على بوابات النادي وبمحيطه، وسط إشراف أمني بقيادة اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، واللواء مجدى سليمان، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان.

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كما تواجد العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر، والمقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالمدينة، بمعاونة المقدم عمر حسين، من قسم الحماية، والمقدم أحمد رمضان، من فرقة شرطة العاشر، والرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث أول العاشر، والرائد أحمد عبدالمجيد، نائب مأمور القسم، والنقيب ياسر المخزنجي، معاون مباحث القسم.

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