غادة نافع توضح أسباب رفعها قضية حجر على والدتها

وضحت الفنانة غادة نافع، ابنة الراحلة ماجدة الصباحي ، حقيقة قضية الحجر التي رفعتها عليها، قائلة:”إن رفعها تلك القضية كان بسبب أحد المستأجرين، الذي استطاع التلاعب بعاطفة والدتها وأنه في حاجة أن يأجر أحد ممتلكاتها، ليجعله مكان يبيع فيه من البضائع ما يكسبه رزقه”.

وأضافت غادة، خلال لقائها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc.، مساء أمس، أن هذا الرجل قد زور في الأوراق، وجعل ماجدة الصباحي تمضي على ما يجعل له الحق في تأجير المكان من الباطن، وأن يؤجره لمدة 15 عام بالرغم من أن المدة المُتفق عليها شفهيًأ كانت عامين، بل جعلها تمضي ورقة تثبت بها أنها تُدين له بـ 15 مليون جنيه.

وتابعت غادة: “أنها لولا رفع تلك القضية كانت قد تدخل والدتها السجن بتهمة النصب بمبلغ قدره 15 مليون جنيه”.

وأكدت: ” أن الحل الوحيد الذي كان أمامها هو قضية الحجر التي رفعتها كي أضمن عدم دخول والدتي السجن، فكانت إمضائها على الأوراق بلا شك، وأنا كنت رافضة في البداية ولكن هي التي أصرت أن أرفع تلك القضية من أجل ألا تضيع ممتلكاتنا”.

وكشفت نافع في تلك الحلقة أيضًا عن العديد من الكواليس في حياة ماجدة الصباحي، وما كانت تمتلكه من التُحف والصور التي تحمل كل منها ذكرى جميلة بالنسبة لها.

أفادت غادة أنها في نهاية أيام والدتها كانت تدعو من تحبهم من الأصدقاء كي يجلسوا معها، و يتحدثون سويا لكي تجعل ذهنها حاضرًا بشكل مستمر، فكانوا يتحدثون معها في السياسة والفن ويسمعوا الأغاني، ويحيوا ما يقدروا عليه من الذكريات.

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