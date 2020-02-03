عرض "لما بنتولد" في ختام مهرجان جمعية الفيلم

يختتم مهرجان جمعية الفيلم السنوي، مساء اليوم السبت، فعاليات نسخته الـ46 بعرض فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

يتناول العمل قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول السعي في مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

الفيلم من تأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي وبسنت شوقى وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس.

ويقام حفل الختام مساء اليوم، بسينما محمد فريد بوسط البلد، وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم عدد من رواد السينما المصرية وهم على الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبو السعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري، كما سيتم تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج داود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.

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