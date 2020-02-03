مصطفى حجاج يشعل حفل "فوتو داي" بآداب الإسكندرية

أحيا الفنان مصطفى حجاج، أمس الجمعة، حفل "فوتو داي"، بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، والذي نظمه طلاب الفرقة الرابعة للاحتفال بتخرجهم، مرتدين التيشرتات، ويلتقطون الصور التذكارية، وسط حضور عدد كبير من الطلاب.

وخلال الحفل قدم "مصطفى" مجموعة من أشهر أغانيه منها: خطوة، يا منعنع، ابن مصر وغيرها.

يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرا تاسع أغاني ألبومه "هتزهزه" التي تحمل اسم "يا عم الزعلان روق" من كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هاني ربيع.

الألبوم الجديد "هتزهزه" يتعاون من خلاله "حجاج" مع مجموعة كبيرة من الموسيقيين منهم محمد محمدى، أحمد أمين، ناصر الجيل، أمير محروس، عزيز الشافعي، محمد يحيى، توما، عنتر هلال، أحمد إبراهيم، وسام عبد المنعم، بلال سرور، مصطفى حسن، أسامة عبد الهادي وياسر نور، واستغرق التحضير له ثلاث سنوات.



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