تامر حسني يشكر جمهوره السعودي بسبب "الفلوس"

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر إلى جمهوره السعودي، بعد تحقيق إيرادات فيلمه "الفلوس" أكثر من 70 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر السعودية.

وكتب تامر حسني عبر انستجرام: "شكراً شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة حقا انتم شركة محترمة والشرف لي انا في تعاوننا الحالي ويشرفني استمرار التعاون، ربنا يوفقكم ويوفقنا جميعاً يارب وشكراً من كل قلبي جداً جداً مليون مره شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي فيلم الفلوس ونجاح كبير ومتميز".

وتابع: "اجمالي إيرادات فيلم الفلوس بالمملكة السعودية فقط تجاوزت بما يعادل بالعملة المصرية ٧٠ مليون جنيه مصري ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية".

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة وبطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

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ويجسد تامر حسني دور نصاب يدعى "سيف"، ويستعين بفتاة تدعى "حلا" وهي بنت ثرية، وهو يقوم بمساعدتها في استعادة أموالها التي سرقت منها، من نصاب آخر ومن هنا تبدأ سلسلة من الخداع والأكاذيب المزيفة، وتختلط مشاعرهم بالحب والحياة والصداقة.

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