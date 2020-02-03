تعليق مثير من اليسا على حفل شاكيرا وجينيفر لوبيز

القاهرة - لايف ستايل علقت الفنانة اللبنانية اليسا على افتتاح حفل Super bowl الذى جمع بين الفنانتين العالميتين شاكيرا وجينيفر لوبيز. وغردت " اليسا " من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " طاقة ايجابية .. صباح الخير". وتألقت شاكيرا خلال حفل مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز من خلال وصلات رقص واستعراض اشعل حماس الحاضرين. وظهرت النجمة الكولومبية - اللبنانية ببلوزة ذهبي قصيرة مع شورت من نفس القماش والشعر المموج. Advertisements فيما قامت المغنية الامريكية ديمي لوفاتو بغناء النشيد الوطني الأمريكي في افتتاح الحفل. قد يهمك أيضا: إليسا تتألق في أولى حفلاتها لعام 2020 وتبكي على المسرح في الكويتشا هدي أجمل إطلالات إليسا المتميزة لهذا العام

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