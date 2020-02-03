نادين نجيم ترد هجوم باميلا الكيك بتعليق معجبة

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""الخليج 365"" من بيروت: استعانت النجمة نادين نجيم بتعليق إحدى معجباتها لترد بطريقةٍ غير مباشرة على مواطنتها الممثلة باميلا الكيك التي جددت هجومها عليها باعتبارها دخلت التمثيل من باب الجمال وليست أكاديمية وبالتاللي لا تستحق_بحسب رأيها_ لقب "ممثلة".

وأعادت "نجيم" نشرت تغريدة "فاطمة" التي تكفلت بالرد كاتبة: "أعتقد #نادين_نسيب_نجيم تخطت مسألة إذا هي ممثلة أو لا من زماان كتير صرنا بمرحلة الخطوة العالمية ودراسة معايير النجومية المتكاملة بين أداء وإحساس وجمال وذكاء الاختيارات والتنوع والكاريزما ياللي بتفرق بين ممثل/ممثلة وآخر كتير حبيت شوف المسلسل مدبلج الإسباني رائع".

وفيما هاجمت "الكيك" المنتج صادق الصباح لارتكاز مسلسلاته على نجمة واحدة خلال خمس سنوات، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها". وقالت: "هي محببة وشكلها حلو وأداؤها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي". أرفقت "نجيم" تغريدة "المعجبة فاطمة" بتعليقٍ كتبت فيه بالعامية اللبنانية: "كل يوم منتعلم شي جديد وكل مرة منتنافس مع حالنا... الفن أولا وأخيرا أخلاق ومهنية عالية قبل الأداء التمثيلي".