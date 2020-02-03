احتفالات حاشدة للدورة الـ 25 من مهرجان دبي للتسوّق









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختتم مهرجان دبي للتسوّق 2020 دوره الـ25 باحتفالات ضخمة تخللتها حفلات موسيقية وفعّاليات ترفيهية شيّقة، وأنشطة متعددة بالإضافة لعروضٍ من الألعاب النارية.

واستمتع عشّاق الموسيقى العربية بأمسيةٍ غنائية مع راشد الماجد وماجد المهندس يوم الخميس 30 يناير في كوكاكولا أرينا، حيث أحيا النجم العالمي جون ليجند حفله في الليلة التالية وقدّم هذا النجم الشهير عدداً من أجمل أغنياته بمشاركة الفنانة السورية الشابة فايا يونان، التي قدمت عدداً من الأغنيات التي أكسبتها شهرة واسعة

وقدّم المغني السعودي عايض يوسف على المسرح الرئيسي للقرية العالمية حفلاً غنائياً لزوّار القرية واستعرض مهاراته في استخدام الآلات الموسيقية المتنوّعة والأصوات وأساليب الغناء





وكان عشّاق ألعاب الفيديو على موعد مع فعّالية فورتنايت في سوايب "ماركت او تي بي"، والتي جمعت محبي هذه اللعبة وقدمت لهم تجارب شيّقة مثل تحدي Battle Pass. وشهدت هذه الفعّالية حضور عدد من مؤثري مواقع التواصل من المنطقة والعالم في برج بارك، وسط مدينة دبي، ومنهم نجم ألعاب الفيديو العالمي Faze Adapt، واستمتع الحضور بمنافسات اللعبة وعروضها





وأتيحت الفرصة لعشّاق الفن للاطلاع على أعمال الفنانة "ليز بيشون" وهي ترتسم أمامهم، وذلك خلال فعّالية توم غيتس التي استضافها مسرح مول الإمارات. واستمتع الحضور خلال الفعّالية بالطابع الفني الشيّق والمضحك الذي تتميز به الفنانة ليز

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ورحّبت دبي بموكب "ومين رايدرز وورلد ريلاي"، والذي جاب شوارع المدينة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 1 فبراير في إطار جولته العالمية التي انطلقت العام الماضي. وتعد دبي المحطة الوحيدة لهذه الجولة العالمية في الشرق الأوسط، وكانت جولة الموكب في دبي حافلةً بالفعّاليات والمحطات، حيث زارت راكبات الدرجات عدد من أهم مواقع مهرجان دبي للتسوّق، ومنها "حتّا وادي هب" و"سيتي ووك" و"لاست إكزت" والسيف، وانتهت جولة الموكب في برج بارك، وسط مدينة دبي بالتزامن مع الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق

وتزيّنت سماء المدينة بعروض الألعاب النارية التي انطلقت في عدد من المناطق، ومنها "ذي بوينت" و"لامير" والسيف و"ذا بيتش" وبرواز دبي، بالإضافة إلى عرض ضوئي خاص على برج خليفة، والذي انطلق على أنغام أغنية مهرجان دبي للتسوّق "دبي كوكب آخر". وأتيحت الفرصة للمتسوّقين للحصول على أفضل الصفقات خلال التخفيضات الختامية للمهرجان، فيما شهد السيف السحب الأخير خلال المهرجان والذي فازت خلاله راني دي ديوس بالجائزة الكبرى وهي 1،000،000 در