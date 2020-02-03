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شكرا لقرائتكم خبر عن محيي اسماعيل: قدمت أول مونوداما في المسرح المصرى وسعيد بتكريمي والان مع تفاصيل الخبر
يذكرأن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقد اختيرالفنان القدير صلاح السعدني كشخصية المهرجان واحتفاء بعام الثقافة المصرية الروسية تشارك روسيا كضيف شرف المهرجان، ويشارك بالمهرجان أكثر من ١٥ عرض من دول أوروبية وعربية وأفريقية من بينها فرنسا وكوت ديفواروعمان و الكويت .
بوستر الأخوة الأعداء
ويكرم المهرجان عددا من المبدعين من بينهم الفنان الكبير محيي اسماعيل وهو ممثل مصري، اسمه بالكامل (محيي الدين محمد إسماعيل)، مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي.
وقدم محيى اسماعيل العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات المركبة التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء).
ومن أفلام محيى اسماعيل: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي تنبأت بثورة يناير وما تلاها من أحداث حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام".
محي اسماعيل
محي اسماعيل
محي اسماعيل
محي اسماعيل
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