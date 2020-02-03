شكرا لقرائتكم خبر عن محيي اسماعيل: قدمت أول مونوداما في المسرح المصرى وسعيد بتكريمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الكبير محي إسماعيل عن سعادته بتكريمه بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والتي تعقد في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي بمركز الهناجر للفنون، مشيرا إلى أنه قدم مسرحية "البيانو" وهي أول مونودراما في المسرح المصري عام 1968و أسس أول ورشة مسرحية تجريبية في مصر والعالم العربي .

يذكرأن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقد اختيرالفنان القدير صلاح السعدني كشخصية المهرجان واحتفاء بعام الثقافة المصرية الروسية تشارك روسيا كضيف شرف المهرجان، ويشارك بالمهرجان أكثر من ١٥ عرض من دول أوروبية وعربية وأفريقية من بينها فرنسا وكوت ديفواروعمان و الكويت .