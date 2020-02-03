شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون دولار لـ Little Women بعد فوزه بـ جائزة الـ BAFTA لأفضل أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Little Women، إيرادات وصلت إلى 150 مليون و 226 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه في 25 ديسمبرمن العام الماضى بدور العرض السينمائية حول العالم، وكان قد حقق الفيلم الذى يدور فى إطار دراما إيرادات وصلت إلى 16مليون دولار أمريكى فى الإفتتاحية الأولي لعرضه داخل أمريكا الشمالية، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures .

كما فاز الفيلم بالأمس بـ جائزة الـ BAFTA لأفضل أزياء، وتم ترشيح فيلم Little Women، إلى 6 جوائز أوسكار، وأنقسمت الإيرادات بين 96 مليون و 630 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و53 مليون و 596 الف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، فيلم Little Women المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868

وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة إيما واتسون، فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

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يذكر أن شركة Columbia Pictures عرضت فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير الماضى، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط.

فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.