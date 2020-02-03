شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل ابنها..الإعلامية مروة ميمي: "عاوزة حق ابني .. قلبي اتكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت المذيعة مروة أحمد بقناة النهار، حق ابنها الذى قتل بطلق نارى بالخطأ فى منزل صديقة، والذى يبلغ من العمر 15 عاماً، ونشرت مروة صورة ابنها على فيس فيس وعلقت عليها قائلة : "عايزه حق ابني.. اقفوا معايا كان رايح يوم اجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كدا.. اقفوا معايا كلكو .. قلبي اتكسر"





وكان حرص عدد من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في نجل الإعلامية مروة ميمي الذي يقام في منطقة شبرا مصر، ومن أبرز الحضور الفنانة زينة التي ظهر عليها الحزن الشديد، والفنانة مها أحمد حيث ظهرت وهي تبكي فور وصولها العزاء، والمطرب الشاب مصطفى حجاج الذى وقف يأخذ بنفسه واجب العزاء مع والد الطفل وأقاربة، ولاعبي النادي الأهلي أيمن أشرف وسعد سمير الذي جاء بعكاز وأيضا لأعب الزمالك السابق أحمد سمير فرج

Advertisements

والجدير بالذكر إن تحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت عن ملابسات مقتل نجل المذيعة بقناة النهار، بطلق ناري أثناء وصلة هزار مع أصدقائه داخل شقة في الزمالك، أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم ، وتبين من مناظرة الجثة أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الزمالك، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق في المنطقة ، وانتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى " كريم " نجل المذيعة مروة ميمي، ونقلت نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.