شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وشاكيرا يشعلان حفل "سوبر بول".. والأخيرة تؤدي وصلة رقص شرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمتين شاكيرا و جينيفر لوبيزحفل سوبربول، وهي أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام ، النجمتين اجتمعتا لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروض راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها فى حفلاتها.

واشتركا الثنائى معاً لأول مرة في عرض منتصف الوقت، والذي جاء دعماً للمجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.

ومن مفاجآت حفل "سوبر بول 2020 " مشاركة ايمي ماربيل ابنة جينيفر لوبيز في العرض بجانب والدتها، وكذلك احتفال شاكيرا بعيد ميلادها الذي يتزامن مع الحفل وقالت إن ذلك الحدث يعتبر أفضل هدية في عيد ميلادها وان اللاتينيين صنعوا التاريخ في حفل الليلة بسوبر بول.

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وأقيم الحفل على ملعب إستاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وسيحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".







وتعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدر أرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.









وخلال مؤتمر صحفي أقيم مؤخرا، ناقشت النجمتين بعض ما خططوا لتقديمه في الـ Super Bowl حيث كشفت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عاما ) أن تكريم كوبي سيكون تكريم خاص سوف يعلق بأذهان كل متابعي هذا الحدث الضخم .