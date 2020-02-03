شاهد بوستر ألبوم رامي جمال الجديد " أنا لوحدى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لألبوم الفنان رامى جمال الجديد، عن البوسترالرسمى للألبوم والذى يحمل عنوان "أنا لوحدي"، المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، ليكون الألبوم الخامس فى مشوار رامى جمال الغنائى بعدما قدم أول ألبوماته بعنوان "مليش دعوة بحد" عام 2011، و"فترة مش سهلة" عام 2013، و"ملناش إلا بعض" عام 2016، و"ليالينا" عام 2018.
رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
بوستر البوم انا لوحدى
يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا" والذى طرحه قبل عام، وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".
وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق فى نوفمبر الماضى، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل، إلا أنه وجد دعماً كبيراً من الجمهور من زملائه كذلك ليحصل على طاقة ايجابية كبيرة جعلته يكمل مشواره الغنائى ويعود لمزاولة نشاطه ويستعد حالياً لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى".
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