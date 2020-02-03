شكرا لقرائتكم خبر عن هى إليسا تقصد مين؟؟ ..الفنانة اللبنانية:الناس مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة اللبنانية إليسا، توجيه الانتقادات للقادة السياسية فى بلدها لبنان التى بدأتها مع ثورة اللبنانين منذ أكتوبر الماضى، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد التى تتعرض لأزمات عاصفة، وعلى مدارالأشهر الماضية لم تتوقف إليسا عن توجيه النقد لمواقف بعض المسئولين والسياسيين، إلى جانب دعمها وتحفيزها للمتظاهرين فى الاستمرار من أجل تحقيق مكتسباتهم المشروعة بتوفير حياة كريمة.

وقالت إليسا فى تغريده عبر "تويتر"، "إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.. بعض الناس اللى ما حققت شى بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم.. يا حرام شو فى جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم".



تغريده إليسا

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ويشار إلى أنه فى أواخر شهر يناير الماضى، كانت قد وجهت المطربة إليسا رسالة إلى المتظاهرين عقب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث قالت: "ما عم بفهم وين راحوا الثوار؟ هل كل الشغل اللى انعمل تا بالآخر تصير القصة إنو راضيين بحكومة لا بتشبه الثورة ولا بتمثلها ولا بتعكس اللى طالبو فيه الناس من 3 أشهر لليوم؟ أيمتى استسلمنا؟".

ويذكر أن حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لبنان العماد ميشال عون، كانا قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا، الثلاثاء 21 يناير الماضي، وقد أسند لدياب تشكيل الحكومة منذ 33 يوما بعد حصوله على 69 صوتا و90 يوما من الاحتجاجات والتى تزامنت مع استقالة سعد الحريرى، لا أن ميلاد الحكومة كان متعثرا لاختلافات حول الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية لكن بالنهاية نجح دياب فى تشكيلها.

وفى غضون ذلك احتج بعض اللبنانيين على تشكيل الحكومة الجديدة وتجمعوا حينها فى الشمال أمام أحد مداخل ساحة النجمة المؤدية إلى مجلس النواب وسط العاصمة، وفق "العربية"، كما قطع متظاهرون طرقاً عدة فى بيروت، منها كورنيش المزرعة وقصقص والبربير.