أشهر 5 أغاني رومانسية أحبها العشاق.. فى عيد ميلاد مروان خورى (فيديو)

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تعلم المطرب اللبنانى مروان خورى العزف على البيانو والكسليك السولفيج والهارمونى فى جامعة الروح القدس، وشارك فى العديد من الحفلات الفنية عندما كان فى السابعة من عمره، وفي عام 1987 حصل على الجائزة الثانية في التلحين من جامعة الروح القدس - التى قدمها له ممثل لرئيس الجمهورية أمين الجميّل.
وفي عام 1995 صدرت له أغنية "فيك لما بلاك"، ليواصل نجاحه وتألقه بإصدار ألبوم له تحت عنوان "خيال العمر" وصور من هذا الألبوم أغنية "يا شوق" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج باسم كريستو، لتكون وش الخير عليه حتى أصبح من أقوى المطربين بالساحة الفنية.
الكثير لا يعلم أن المطرب مروان خورى له الكثير من الألحان الناجحة لمطربين آخرين فمثلا، قام بالتلحين لفنانة ماجدة الرومى فى 5 أغنيات هم، "أحبك جدا"، "غنى للحب"، "ما رح أبكى"، "لا تسأل"، "ما كنت قول"، كما تعاون بالتلحين مع الفنانة كارول سماحة من خلال 8 أغنيات هم، "حبيب قلبى"، "اتطلع فيي"، "يارب"، "خليك بحالك"، "حدودى السما"، "انت طفل كبير"، "ذكرياتى".
وقام بالتلحين أيضا للفنانة نوال الزغبى من خلال 5 أغنيات، "تيا"، "الدلعونة"، "قلبى دق"، "يا رايح"، "يوم اللى مشى"، وتعاون مع المطربة اليسا من خلال 7 أغنيات هم، "بتمون"، "كرمالك"، "سلملى عليه"، "فى شئ انكسر"، "أمرى لربى"، "ذنبى انا"، "لو"، وتعاون مع فضل شاكر فى 4 أغنيات هم، "معقول"، "نار الشوق"، "ظلمونى"، "تدرى ليه"، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم منهم، صابر الرباعى، اصالة، عبد المجيد عبدالله، ملحم زين، نجوى كرم، فارس كرم، وغيرهم.
ونستعرض اليوم أبرز أغانى مروان خورى الرومانسية التى تركت بصمة فى أذهان جمهوره.
أغنية "كل القصايد" من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "يارب" والتى قدمها مع النجمة كارول سماحة، وهى من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "خدنى معك" من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "قصر الشوق" من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "بعشق روحك" وشاركته فى غنائها ألين لحود، وهى من كلمات وألحان مروان خورى
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