شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حمو بيكا فى رسالة للصينيين: أكل الكلاب والخفافيش سبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة إلى الصين، بسبب الأوضاع الصعبة التى تعيشها بعد تفشى فيروس كورونا الجديد، ونشر فيديو على صفحته الشخصية بفيس بوك انتقد فيه الشعب الصينى بأنه سبب تفشى هذا الفيروس بسبب تناول لحوم الحيوانات المحرمة، مثل الكلاب والقطط والخفافيش.

وقال حمو بيكا فى الفيديو، "بقول للمصريين فى الصين بإذن الله هترجعوا سُلام وبقول معلش شدة وهتزول وكلكوا هترجعوا لأولادكوا سالمين، الصيينين بياكلوا تعابين وخفافيش وكلاب والحاجات دى فيها سم، ربنا يعفوا ويشيل همكم وبإذن الله يلاقولكوا علاج للفيرس اللى جالكوا، وأنا كان معايا 2 صحابى فى الصين وكلمتهم وقلت لهم روحوا حللوا علشان منموتوش وهينقرض من الدنيا".

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وكانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية قد أحلت محاكمة محمد محمود مصطفى والشهير بـ" حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة بجلسة 15 فبراير الجارى بتهمة سب وقذف هانى شاكر داخل نقابة المهن الموسيقية، وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، بلاغا بنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

ونشر حمو بيكا الاسبوع الماضى، صورة تجمع بالمنتج أحمد السبكى والمخرج عثمان أبو لبن والفنان محمود عبد الغنى والمطرب الشعبى محمود الليثى على صفحته عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً "انتظروا الجديد"، ليعقتد البعض وجود تعاون فنى يجمع بيكا والسبكى، الا أن الأخير نفى الأمر تماماً موضحاً أنه قابله صدفة فى أحد الكافيهات وأتى معه إلى المكتب لكى يلتقط صورة تذكارية فقط.