شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تنضم لمسلسل "ليالينا" مع إياد نصار وغادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة منة عرفة لمسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل المقررعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث بدأت منة تصوير مشاهدها باستوديو الأهرام وجمعت المشاهد بينها وبين صابرين وميدوعادل بديكورمستشفى وأخرون من النجوم، والعمل من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدورأحداثه فى إطاراجتماعى حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوارالرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" والذى تم عرضه على قناة الحياة العام الماضى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة وقام ببطولته النجم ماجد المصرى وتدور أحداثه فى اطار صعيدى.

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منة عرفة تشارك حاليا فى فيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى، والجارى تصويره حاليا ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وعرض لمنة عرفة مؤخرا مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.