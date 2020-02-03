بعد طرح البوستر ..تعرف على أحدث أغاني رامي جمال‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع بداية العد التنازلي لطرح أحدث ألبوماته "أنا لوحدي"، ضم الفنان رامي جمال أغنية جديدة من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وذلك قبل قيامه بتسليم الماستر النهائي للشركة المنتجة، والتي قامت بطرح البوستر الرسمي له اليوم الأثنين .

الأغنية حسبما كشف الشاعر مصطفى حسن لـ"الخليج 365"، تم الانتهاء منها في نهاية يناير الماضي، وتقوم حاليا الشركة المنتجة بإنهاء إجراءات طرح الألبوم ، والمقرر أن كون يوم 12 فبراير المقبل.

رامي يقدم بألبومه، أغنية بمشاركة زوجته ناريمان بعنوان "مش ملاحظ حاجة "، من ألحانه وكلمات الشاعر أحمد المالكي وتوزيع وسام عبد المنعم .

ومن ألحانه يقدم رامي بالألبوم مجموعة أغاني منها الأغنية الرئيسية "أنا لوحدي"، من كلمات الشاعر محمد عاطف، و"بيهم كلهم" من كلمات أحمد المالكي، و"تسد النفس"من كلمات جمال الخولي، ووزع الأغاني الـ 3 وسام عبد المنعم.