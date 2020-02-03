أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لجمهور "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رسالة لجمهور مسلسله الجديد "ختم النمر". وعلق: "سعيد برد فعل حضرتكم وتفاعلكم الإيجابي مع المسلسل، إن شاء الله يارب حتى النهاية تكونوا سعداء ونكون عند حسن ظنكم يارب". مسلسل "ختم النمر"، يعرض حاليا، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، ميرهان حسين، إسلام جمال، نسرين طافش، تامر شلتوت، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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