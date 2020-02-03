خالد جلال نافيا تعرضه لأزمة قلبية: فحوصات عادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى المخرج الكبير خالد جلال تعرضه لأزمة قلبية كما تردد ببعض المواقع.

وأكد، في تصريح لمصراوي، أنه توجه صباح اليوم الاثنين، لأحدى المستشفيات؛ لإجراء فحوصات عادية، وليس كما أشيع أنه تعرض لأزمة قلبية.

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وتابع: "ذهبت بسيارتي الخاصة، ولم أنقل بسيارة إسعاف كما قيل، فخلال الفترة الماضية شعرت بإرهاق ناتج عن ضغط العمل".

وأوضح المخرج الكبير أنه كان يباشر عمله، أمس، بقطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر استقرار عروض "سينما مصر" خلال الفترة المقبلة بمشاهد جديدة، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرّم المخرج خالد جلال خلال، ديسمبر الماضي، بمنتدى شباب العالم، بعد عرض مسرحية "المحاكمة".