سقوط آل باتشينو والأميرة كيت ميدلتون بفستان قديم.. لقطات من حفل الـ BAFTA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم مساء أمس، بالعاصمة البريطانية لندن، حفل توزيع جوائز الـ BAFTA، في نسخته الـ 73، بحضور كوكبة من النجوم العالميين.

وشهد الحفل عدة لقطات أبرزها:

سقوط آل باتشينو

سقط النجم العالمي آل باتشينو، أثناء صعوده السلم في حفل توزيع جوائز البافتا، والتقطت الكاميرات مشهد تعثر النجم الكبير على السجادة الحمراء.

حضور دوق ودوقة كمبرديج

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حرص الأمير ويليام، دوق كمبريدج، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون دوقة كمبريدج، على حضور حفل توزيع جوائز البافتا ليلة أمس، وتألقت "كيت" بفستان أنيق لفت الأنظار إليها، خاصة أنها ارتدته من قبل عام 2012، أثناء زيارتها لماليزيا، وهو من تصميم ألكسندر ماكوين.

إطلالات النجمات

حضر حفل توزيع الجوائز عدد كبير من النجمات العالميات، اللاتي تألقن بفساتين لكبار المصممين، أبرزهن سكارليت جوهانسن، ناعومي هاريس، رينيه زيلويجر، تشاريلز ثيرون، وأخريات.

الفائزون

فاز بجائزة أفضل ممثل النجم خواكين فينيكس، عن دوره في فيلم "الجوكر"، كما حصلت رينيه زيلويجر على جائزة أفضل ممثلة، كما حصل براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد، ولورا ديرن على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، كما حصل سام ميندز على جائزة أفضل مخرج.