نهال عنبر تحيي الذكرى الأولى على رحيل والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة نهال عنبر، الذكرى الأولى على رحيل والدها، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "وحشتني يا أعظم وأحن أب في العالم، أول سنة وإنت بعيد عني، في ذكراك الأولي صبري الوحيد على فراقك إنك عند ربنا العظيم الرحيم".

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وتابعت: "يا رب ارحمه برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والصالحين نسألكم الفاتحة والدعاء".

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة نهال عنبر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "فرصة تانية"، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، كريم قاسم، إدوارد، هبة عبدالغني، ومن إخراج مرقس عادل.