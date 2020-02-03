21 فبراير.. وائل الفشني يحيي حفل غنائي بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحيي الفنان وائل الفشني، حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 21 فبراير، بقاعة الحكمة بساقية الصاوي، في تمام الثامنة مساء.

ويقدم "الفشني" الذي تألق في غناء تتر مسلسلي "طايع"، و"واحة الغروب"، خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه أبرزها "سافر حبيبي"، "أدعوك"، وغيرها.

يذكر أن وائل الفشني يستعد لطرح أغنيته الجديدة "مين قالك"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع فادي عادل.