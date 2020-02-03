محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحيي الفنان وائل الفشني، حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 21 فبراير، بقاعة الحكمة بساقية الصاوي، في تمام الثامنة مساء.
ويقدم "الفشني" الذي تألق في غناء تتر مسلسلي "طايع"، و"واحة الغروب"، خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه أبرزها "سافر حبيبي"، "أدعوك"، وغيرها.
يذكر أن وائل الفشني يستعد لطرح أغنيته الجديدة "مين قالك"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع فادي عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 فبراير.. وائل الفشني يحيي حفل غنائي بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.