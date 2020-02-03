تراند اليوم : صدمة في مصر بعد أنباء عن وفاة فنانة مصرية شهيرة أمام الكعبة



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفنانة مصرية شهيرة أثناء أداء مناسك العمرة، زاعمين أنها توفيت أمام الكعبة، وهو ما أحدث صدمة وموجة جدل خاصة في الوسط الفني.

وقال النشطاء إن الفنانة المصرية منال سلامة، قد وافتها المنية أثناء أداء مناسك العمرة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، لكن المفاجأة كانت بخروج الفنانة في فيديو عبر صفحتها تبدي سعادتها بهذا الخبر، و قالت "أنا سعيدة بخبر موتي جدًا، علشان عرفت محبتي عند الناس".

وقالت "سلامة"، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن انتشار شائعة وفاتها تسبب في إحداث حالة إزعاج لأقاربها وأصدقائها، الذين شعروا بالقلق الشديد، إذ استقبلت عشرات الاتصالات هي وزوجها بشأن الوقوف على صحة الأمر، متابعة بقولها: "أنا عايشة أرزق لسه".

ووجهت منال سلامة الشكر إلى جمهورها، بشأن حرصه على التواصل معها للاطمئنان على حالتها الصحية، قائلة: "ميرسي على حبكم ليّا".

وقبلها نفت الفنانة نهال عنبر عضو الأنباء، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وطمأنت الجمهور على زميلتها منال سلامة.