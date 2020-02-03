تراند اليوم : ممثلة شهيرة تستعرض حملها بصور عارية تمامًا تحدث ضجة



أحدثت فنانة وراقصة عالمية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مجموعة من الصور لها تستعرض فيها حملها وهي عارية تمامًا، وبرفقة حبيبها في أوضاع حميمية.

ونشرت الممثلة والراقصة الأمريكية جينا ديوان، صورًا لحملها بمولودها الثاني بصور عارية، عبر "إنستجرام"، تظهر فيها بطنها المنتفخ في شكل مثير.

ونشرت جينا البالغة من العمر 39 عامًا، عدة صور لها وعلَّقت: "عندما تصل الرائعة إليزابيث وتلتقط صورًا لأروع اللحظات السحرية في حياتي". ولم تخلُ اللقطات من وجود الاب فجمعتها بعض الصور بحبيبها ووالد طفلها المنتظر الممثل ستيف كازي وكتبت: "لا أستطيع التوقف عن لوم الهرمونات".

يذكر أن جينا ديوان وحبيبها الممثل الأمريكي أعلنا نبأ حملها بعد مرور اشهر على علاقتهما الغرامية، حيث تعرفا على بعضهما البعض بعد ستة أشهر من انفصالها عن زوجها الممثل العالمي تشانينغ تاتوم.

وأحدثت الصور ضجة عبر متابعيها، وتم تداولها بشكل كبير، مشيرين أنها تبدو مثيرة للغاية.

View this post on Instagram 🌸 A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan) on Jan 31, 2020 at 2:58pm PST A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan) on Jan 31, 2020 at 2:58pm PST