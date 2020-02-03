تراند اليوم : نرمين الفقي تثير ضجة بصورة تظهر منطقة حساسة



نشر حساب يحمل اسم الفنانة المصرية المعروفة نرمين الفقي، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورًا لها أثناء أداء تمارين رياضية في "الجيم"، أثارت جدلًا.

وتظهر الفنانة المصرية مرتدية بنطلون "فيزون" ضيق للغاية، يحدد كل تفاصيل جسدها، وبدت وهي تقف على يديها، وكتبت:" صباح الخير مبتلعبوش رياضة ليه"، لكن ما أثار الجدل ظهور منطقة حساسة للغاية بسبب ضيق البنطلون أثناء وقوفها على يديها، حيث بدت بشكل فاضح.

وتعرضت الفنانة المصرية التي تحظى باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لجمالها ورشاقتها على الرغم من تقدمها في العمر 47 عامًا لكنها ليست متزوجة، لهجوم من البعض مشيرين إلى أن هذه الصور لا تليق، بينما دافع البعض معتبرًا أن الصورة لم تلفت انتباهها ولم تتعمد الإثارة خاصة أنه معروف عنها أنها ليست من النوع الذي يستعرض أنوثته ويثير الجمهور.

وكانت نرمين الفقى، قالت إنها أصبح تأتيها أعمال فنية بسبب كثرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل "نصيبى" وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

وفى نوفمبر 2019، احتفلت الفنانة نرمين الفقى، بالانتهاء من تصوير الحكاية الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك بنشرها صور على حسابها الشخصى "فيس بوك" وعلقت عليها: "النهاردة كان آخر يوم تصوير حلقة ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبى وقسمتى".

صباح الخير مبتلعبوش رياضه ليه🤣⁦❤️⁩ pic.twitter.com/HRfon6Kuly — Nermien Elfeky (@Nermien_Elfeky) February 2, 2020

— Nermien Elfeky (@Nermien_Elfeky)





